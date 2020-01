L’international arménien Marcos Pizzelli (35 ans) annonce la fin de sa carrière professionnelle

L’international arménien Marcos Pizzelli (né au Brésil) a annoncé à 35 ans, la fin de sa carrière professionnelle. Il avait pourtant signé le mois dernier avec le champion d’Arménie « Ararat-Armenia ». « Il y a un an j’ai été opéré suite à une blessure importante (…) il y a un mois lors d’un entrainement au Brésil, j’ai ressenti des douleurs aux genou. Mais cela ne me gênait pas beaucoup et j’ai décidé de signer avec « Ararat-Armenia ». Ce club a de grandes ambitions et c’est pour cela que je l’ai choisi » a confié Marcos Pizzelli. Il continua « en revenant en Arménie j’ai subi des examens médicaux et il s’est avéré qu’il y avait un problème au niveau de mon genou. Les médecins m’ont dit qu’il était indispensable que je subisse une nouvelle opération. J’ai déjà 35 ans et j’ai pris la décision d’arrêter ma carrière. »

Les supporters de l’équipe d’Arménie ne verront plus sur les terrains ce joueur de grande classe et d’une grande gentillesse. Car ce « plus Arménien des Brésiliens » qui parle arménien avec son épouse également d’origine brésilienne était très aimé en Arménie pour son comportement exemplaire et son sourire permanent. Au sein de l’équipe d’Arménie il avait marqué 11 buts en 68 sélections.

Marcos Pizzelli avait joué en Arménie à l’Ararat Erévan, Pyunik Erévan, en Ukraine à Metalurg Donetsk, en Russie à Kouban Krasnodar et Krasnodar Krasnodar, en Arabie Saoudite à Al-Rayed, aux Emirats Arabes Unis à Al-Chabab et Al-Foudjaria, en Grèce à Xanthi.

Krikor Amirzayan