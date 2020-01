L’Azerbaïdjan aurait officiellement dépensé 600 000 dollars en 2019 pour son lobbying à Washington

En 2019 l’Azerbaïdjan a dépensé 600 000 dollars à Washington pour son lobbying a indiqué le politologue arménien Souren Sagsyan. Washington demeurant l’une des principales cibles de Bakou pour son entreprise de séduction et au passage de contre-offensive des activités de la communauté arménienne telle que la reconnaissance du génocide ou l’arrêt de l’aide américaine à l’Azerbaïdjan. De plus selon S. Sargsyan ce montant de 600 000 dollars est la partie visible et déclarée des sommes dépensées pour le lobbying azéri. Les avantages, cadeaux et espèces étant la partie non visible de cette entreprise. Et les azéris savent avec la manne financière des pétrodollars donner quelques bakchichs au monde politico-économique.

Krikor Amirzayan