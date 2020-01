Erévan est en janvier en tête des destinations les plus prisées des touristes Russes

En ce mois de janvier 2020 Erévan est en tête des cinq destinations les plus prisées par les touristes Russes. Erévan la capitale de l’Arménie qui a devancé Kichinev (Moldavie), Tbilissi (Tbilissi), Phuket (Thaïlande) et Bichkek (Kirghizie). L’information communiquée par l’agence russe RIA-Novosti et shantnews.am est reprise par Hakob Karapetyan le responsable de communication de la ville d’Erévan.

Krikor Amirzayan