Trêve en Libye : Ankara demande à Moscou de convaincre les forces de Haftar

Istanbul, 11 jan 2020 (AFP) - La Turquie a demandé samedi à la Russie de

convaincre les forces du maréchal Khalifa Haftar de respecter un appel au

cessez-le-feu en Libye lancé cette semaine par Ankara et Moscou, mais que

l’homme fort de l’Est libyen a déjà rejeté.

« Nous attendons de nos amis russes qu’ils parviennent à convaincre Haftar »

de respecter l’appel au cessez-le-feu, a déclaré le chef de la diplomatie

turque Mevlüt Cavusoglu lors d’une conférence de presse à Ankara.

Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye

est aujourd’hui déchirée entre deux autorités : le Gouvernement d’union

nationale libyen (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir

incarné par le maréchal Haftar.

Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe

Vladimir Poutine, dont les pays soutiennent respectivement le GNA et le

maréchal Haftar, ont appelé les belligérants à déclarer un cessez-le-feu à

partir de dimanche à 00H01.

Mais faisant fi de cet appel, le maréchal Haftar a indiqué jeudi qu’il

allait poursuivre l’offensive qu’il mène depuis avril contre le GNA, avec

l’appui notamment de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de l’Egypte.

M. Cavusoglu a accusé des « pays de la région », une allusion aux parrains

arabes de Haftar, mais aussi la France de s’opposer à une trêve. "La France

cherche de toute manière à saboter toute initiative dont elle ne fait pas

partie", a taclé le ministre turc.

La Turquie a commencé la semaine dernière à déployer des militaires en

Libye pour soutenir le GNA dirigé par Fayez al-Sarraj.

Lors de sa conférence de presse samedi, le chef de la diplomatie turque a

également affirmé qu’un nouvel accord de cessez-le-feu parrainé par Ankara et

Moscou devait entrer en vigueur à 00H01 dimanche à Idleb, dernier bastion

rebelle situé dans le nord-ouest de la Syrie.

"Nous espérons qu’il sera durable, cette fois, et que la Russie parviendra

à maintenir sous contrôle les forces du régime" de Bachar al-Assad qui

bombardent depuis plusieurs semaines cette région, en dépit d’une trêve

annoncée en août, a déclaré M. Cavusoglu.

Le conflit en Syrie, déclenché en mars 2011 par la répression de

manifestations prodémocratie par Damas, a fait plus de 380.000 morts —dont

plus de 115.000 civils— et des millions de déplacés et réfugiés.