Une équipe de 10 volontaires de l’association SOS Chrétiens d’Orient a passé les fêtes de Noël en Arménie, auprès de leurs frères chrétiens.

Pendant 10 jours, il ont sillonné les routes souvent enneigées afin d’aller à la rencontre des familles les plus pauvres de la région de Gyumri et de l’Artsakh. Ils ont distribué plus de 150 cadeaux de Noël aux enfants rencontrés et passé des moments privilégiés avec eux.

Le 6 janvier, ils ont assisté à la messe de Noël en la cathédrale Saint-Grégoire l’Illuminateur de Erevan, célébrée par le Catholicos Karékine II en présence du gouvernement.

A l’occasion de ce voyage, la mission Noël en Arménie a eu la chance de s’entretenir de la situation du pays avec des personnalités telles que Monseigneur Martirosyan, Archevêque de l’Artsakh, Monseigneur Minassian, évêque catholique d’Arménie, mais aussi l’ambassadeur de France en Arménie, Monsieur Jonathan Lacôte.

Plus d’informations sur :

www.soschretiensdorient.fr

Jeanne der Agopian

Responsable événementiel et relations presse