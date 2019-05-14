La Direction de l’Ecole Khatchadour Abovian et le Conseil de la Cathédrale ont organisé le 5 janvier 2020 la Veille de Noël Arménien la fête des enfants.
Quel bonheur de voir les enfants heureux !!!
Époustouflés par le magicien, le père Noël et les cadeaux !!!
Une belle vocation !!!
J’ose espérer que cela perdure....
La Direction de l’Ecole Khatchadour Abovian et le Conseil de la Cathédrale ont organisé le 5 JANVIER 2020 la Veille de Noël Arménien la fête des enfants.
L’ARBRE de NOËL s’est déroulé dans la salle Élise et Ardzrouni Tcherpachian du Centre culturel Sahak-Mesrop.
MERCI À TOUS LES MÉCÈNES !
À nos marraines 2019-2020 :
Valérie BOZADJIAN
Nitouche MELKONIAN
Evelyne MELKONIAN
Annick MELKONIAN
À nos parrains 2019-2020 :
Alain BOYADJIAN
Bernard HATEMIAN
Stéphane MELKONIAN
Patrick GOURDIKIAN
Jean-Claude BEDROSSIAN
Armand KNIASIAN
Franck DAVIDIAN
Narek TERTERYAN
Merci à tous ceux qui ont généreusement contribué et cofinancé cette belle initiative !
Merci à mon Conseil d’administration :
Robert AZILAZIAN, président d’honneur
Dirhan GARABEDIAN, président d’honneur
Alain BOYADJIAN, conseiller spécial
Karen AYUNTS, vice-président
Éliane GARGGUILO KAZANDJIAN, trésorière
Zaruhi ZATIKIAN, secrétaire
Robert TORLIGUIAN, conseiller
Anahit VARDANYAN, conseillère
Nver MIRZOYAN, conseiller
Levon KARAPETYAN, conseiller
Mher AVANESYAN, conseiller
Prêtre de la Cathedrale, Père Aram GHAZARYAN.
Je remercie le conseil de la Cathédrale et en particulier son président Robert AZILAZIAN.
Merci à tous les professeurs :
Brigitte ARTIN
Galina GUREGHIAN
Margarit ISPIRYAN
Gayane GHAZARYAN
Nariné MANUKYAN
Hayarpi MANUCHARYAN
Gohar SOKHIKYAN
Nelli AYROUMIAN
Armen PETROSSIAN
Luiza HAKOBYAN
Merci aux parents d’élève !!!
Merci à tous les participants si nombreux !!
Հրաշք է տեսնել այսքան փայլող մանկան աչքեր։ Հիացած՝ աճպարարին, Ձմեռ պապիկին և նվերները տեսնելիս։ 2020թ. Հունվարի 5- ԻՆ, Շաբաթ օրը, Ճրագալույցի Սուրբ Ծննդյան Տոնին մեր համայնքի մանուկների համար մատուցվեց Սուրբ Պատարագ :
« Աբովյան » հայկական վարժարանի և Մարսելի Հայ առաքելական Մայր տաճարի վարչական խորհուրդների համատեղ նախաձեռնությամբ, Սահակ-Մեսրոպ կենտրոնի՝ Էլիզ և Արծրունի Ջրբաշյան սրահում, կազմակերպվեց Ձմեռ պապու և աճպարարի ուղեկցությամբ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆ :
Շնորհակալություն բոլոր բարերարներին :
2019-2020թ.-ի կնքամայրեր՝
Վալերի ԲՈԶԱՋՅԱՆ
Նիտուշ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Էվելին ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Անիկ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
2019-2029թ.-ի քավորներ՝
Ալեն ԲՈՅԱՋՅԱՆ
Բերնար ՀԱՏԵՄՅԱՆ
Ստեփան ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Պատրիկ ԳՈՒՐԴԻԿՅԱՆ
Ժան-Կլոդ ԲԵԴՐՈՍՅԱՆ
Արման ԿՆՅԱԶՅԱՆ
Ֆրանկ ԴԱՎԻԴՅԱՆ
Նարեկ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ
Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մեծապես նպաստել եւ համաֆինանսավորել են այս մեծ նախաձեռնությունը :
Շնորհակալություն « Աբովյան » հայկական վարժարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին՝
Ռոբերտ ԱԶԻԼԱԶՅԱՆԻՆ , պատվո նախագահ
Տիրան ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ, պատվո նախագահ
Ալեն ԲՈՅԱՋՅԱՆԻՆ, հատուկ խորհրդական
Կարեն ԱՅՈՒՆՑԻՆ, փոխնախագահ
Էլյան ԳԱՐԳԻԼՈ ԿԱԶԱՆՋՅԱՆԻՆ, հաշվապահ
Զարուհի ԶԱՏԻԿՅԱՆԻՆ, քարտուղար
Աննա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ, խորհրդական
Ռոբերտ ՏՈՐԼԻԳՅԱՆԻՆ, խորհրդական
Նվեր ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ, խորհրդական
Լևոն ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ, խորհրդական
Մհեր ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻՆ, խորհրդական
Մարսելի Հայ առաքելական Մայր տաճարի քահանա՝ Տեր Արամ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ
Մարսելի Հայ առաքելական Մայր տաճարի վարչական խորհրդի անդամներին, մասնավորապես՝ նախագահ Ռոբերտ ԱԶԻԼԱԶՅԱՆԻՆ։
Շնորհակալություն մեր բոլոր ուսուցիչներին՝ Գալինա ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆԻՆ Մարգարիտ ԻՍՊԻՐՅԱՆԻՆ Գայանե ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ Նարինե ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ Հայարփի ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆԻՆ Արմեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ Գոհար ՍՈԽԻԿՅԱՆԻՆ Նելլի ԱՅՐՈՒՄՅԱՆԻՆ Լուիզա ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ
Շնորհակալություն բոլոր ծնողներին։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին իրենց հավատարմության համար !!
Merci à notre Luiza Gragati pour les magnifiques photos.
Նկարների համար շնորհակալ եմ Լուիզա Գրագատի Հակոբյանին։
😉😉😉💐
Karen Khurshudyan
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