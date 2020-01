JE PRENDS TA PEINE (Tsavt danem) Ciné-rencontre

D’Anne Consigny

Le 31 Janvier 2020 à 20h30 au Ciné Toboggan

Susanna, mère de famille de la banlieue pauvre d’Erevan, et sa fille Narine arrivent à Paris. Elles ne viennent pas en touristes, elles sont ici pour un traitement médical : Narine, 26 ans, a été diagnostiquée d’un cancer foudroyant. Les médecins lui ont dit qu’il ne lui reste que 15 jours à vivre si elle reste en Arménie. C’est chez Anne, comédienne, que le hasard les amène. Elles vont devenir amies dès le premier regard. Elles ne partagent ni la langue, ni les codes sociaux, ni les traditions, ni la culture mais elles deviennent comme deux sœurs. Il n’y a pas de hasard et la roue de la vie tourne. Anne a filmé au plus intime, ce journal intime...

« Ce n’est pas seulement le sujet qui fait la force de Je prends ta peine, mais aussi le regard d’Anne Consigny, tout de suite juste et à bonne distance. En cela, si le titre du film est la traduction d’une expression arménienne, il est aussi la parfaite expression de ce que la comédienne parvient à montrer ». Le Monde

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice organisée en partenariat avec le Centre National de la Mémoire Arménienne.

Tarifs : de 1 à 6€.