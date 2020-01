Interview de Krikor Amirzayan par RCF sur son parcours de militant de la Cause arménienne d’Alep jusqu’à Valence

Krikor Amirzayan vient d’accorder une interview à radio RCF (Radio chrétienne francophone), à Valence, interrogé durant une demi-heure par la journaliste Caroline Prat. Questions sur sa vie, son parcours depuis Alep (Syrie) jusqu’à Valence en France, de son engagement dès sa jeunesse pour la cause arménienne et l’Arménie, de ses activités de journaliste et caricaturiste auprès de la presse arménienne de France et de la diaspora, du génocide, du négationnisme dont le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche qu’il copréside -avec Georges Rastklan et Georges Ishacian- combat sans cesse, de l’association « Arménia » qu’il préside… L’émission passera sur les antennes de RCF courant février.