Marseille / Calas : Appel à témoins photographique

Dans le cadre de la réalisation d’un documentaire sur la présence américaine à Marseille et dans la région entre 1940 et 1950 (réal. Matthieu Verdeil), l’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) lance un appel pour retrouver la famille de ces 4 personnes, présentes sur une photographie (cf photo en PJ), dont les noms sont les suivants :

Joseph Odikian 11 ans (en 1945)

Henry Mourichian 14 ans

Jean Bakerdjian 14 ans

Marcel Minassaian 12 ans

Jean Kamdijan 16 ans

Photographie prise à Calas (13), durant l’été de l’année 1945. Equipe de Baseball.

Toutes personnes ayant des informations pouvant nous aider peut prendre contact avec l’association, en nous adressant un email via le formulaire à l’adresse suivante : https://webaram.com/contact