Revue de la presse arménienne du 09 janvier 2020

L’Arménie réaffirme sa neutralité face à la situation entre les États-Unis et l’Iran/ La presse rend compte de la publication Facebook du Premier ministre, Nikol Pachinian, rendant compte d’une réunion de travail avec de hauts responsables arméniens sur la situation dans la région (cf. revue du 08 janvier 2020). « La situation dans la région est préoccupante. Notre position reste la même : l’Arménie ne sera pas entraînée dans des actions anti-iraniennes, l’Arménie ne sera pas entraînée dans des actions anti-américaines, et notre espoir et appel à nos amis l’Iran et les Etats-Unis est d’entamer immédiatement des négociations pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation » a indiqué le Premier ministre à l’issue de cette réunion à laquelle participaient les vice-premiers ministres, Tigran Avinian et Mher Grigorian, le ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, le ministre de la Défense, Davit Tonoyan, et le chef d’état-major de l’armée arménienne, le lieutenant général Artak Davtian. Selon le spécialiste des études iraniennes, Aharon Vardanyan, l’Arménie doit faire preuve de flexibilité politique dans la situation actuelle avec l’Iran, car le soutien d’une des parties peut avoir des conséquences indésirables. Vardanyan a salué la réaction de la partie arménienne aux récents événements en Iran. Selon lui, l’analyse des publications dans les médias iraniens montre que l’Iran était satisfait de la position des autorités arméniennes, ainsi que des déclarations exprimées.

Les experts arméniens prédisent de nouvelles guerres par procuration pour le Moyen-Orient/ D’après le spécialiste des études iraniennes, Aharon Vardanyan, il existe une guerre hybride sous la forme classique, qui peut étendre sa géographie, couvrant par exemple la Syrie et le Liban. Selon l’expert en relations internationales, Suren Sargsyan, l’assassinat de Qasem Soleimani se transformera probablement en nouvelles guerres par procuration pour le Moyen-Orient impliquant l’Iran, les États-Unis et leurs alliés, en plus de la Syrie et de l’Irak, et couvrirait le territoire du Liban et d’autres États voisins du Moyen-Orient. En même temps, Sargsyan ne s’attend pas à ce que les hostilités se développent directement sur le territoire de l’Iran. Le chef du Conseil public de l’Arménie, le directeur de l’Institut arménien des relations internationales et de la sécurité, Stepan Safaryan, est également de l’avis que l’assassinat de Qasem Soleimani, et le retrait de Téhéran de l’accord nucléaire, seraient la preuve du retour des États-Unis et de l’Iran à la phase de guerre par procuration.

L’ambassade des États-Unis en Arménie a renforcé sa sécurité/ La presse indique qu’en raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, l’ambassade des États-Unis en Arménie a renforcé la sécurité de la mission diplomatique. Selon son communiqué, il est interdit aux visiteurs d’emporter de grands sacs. Il est interdit de laisser des sacs à la sécurité de l’ambassade, également sur le territoire directement adjacent au bâtiment de la mission diplomatique.

Les dirigeants arméniens ont présenté leurs condoléances aux dirigeants ukrainien et iranien/ La presse indique que le Premier ministre Nikol Pachinian, et le Président Armen Sarkissian, ont présenté leurs condoléances au Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et au Président iranien, Hassan Rouhani, à l’occasion du tragique accident d’avion survenu près de Téhéran. Les dirigeants arméniens ont exprimé leur solidarité avec les familles et les proches des victimes.

Le Comité de l’aviation civile de l’Arménie ne mettra pas fin aux vols traversant l’espace aérien de l’Iran/ La presse rend compte de la publication Facebook du Comité de l’aviation civile de l’Arménie selon laquelle le Comité estime il n’y a pas de raison pour mettre fin aux vols traversant l’espace aérien de l’Iran. Dans le même temps, le Comité a indiqué qu’il continuait de suivre l’évolution des événements et qu’en cas de changement de cette décision, le public en serait informé.

L’Arménie est devenue membre du Groupe Pompidou/ La presse indique que l’Arménie est devenue le 40e membre du Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) du Conseil de l’Europe.

Les forces armées arméniennes ont ouvert un feu d’avertissement/ Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Artsrun Hovhannisyan, les forces armées arméniennes ont ouvert un feu d’avertissement en réponse aux tentatives azerbaïdjanaises de mener des travaux d’ingénierie dans le Tavush près de la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie