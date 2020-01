Amber Capital, le cauchemar de Lagardère

La guerre des nerfs bat son plein entre Arnaud Lagardère et Joseph Oughourlian, le fondateur d’Amber Capital. Ce fils d’un neuropsychiatre en vue et petit-fils d’un rescapé du génocide arménien n’en est pas à sa première « campagne ». Actionnaire du groupe, il est bien décidé à forcer l’héritier Lagardère à réformer sa gouvernance et à céder Europe 1.

lire la suite...

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/amber-capital-le-cauchemar-de-lagardere-1161809