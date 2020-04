L’aéroport de Zvartnots installe 7 terminaux pour le paiement des frais de stationnement

L’aéroport international Zvartnots d’Arménie a déclaré dans un message sur Facebook que pour faciliter le processus de paiement des parkings par les automobilistes qui pénètrent sur le territoire de l’installation, il a été installé 7 terminaux de paiement.

Quatre terminaux sont situés au 1er étage des entrées de stationnement (2 dans chaque, près des ascenseurs), 2 au 2e étage des entrées de stationnement (1 dans chaque, près des ascenseurs) et 1 dans le hall d’entrée VIP. Avant de quitter le parking, les automobilistes peuvent effectuer le paiement via les terminaux.

Ils auront 10 minutes pour sortir du Parking et passer par l’ouverture de la barrière et devront remettre le ticket d’entrée à la caisse. Depuis le 15 janvier 2020, de nouveaux tarifs de stationnement sont appliqués et sont les suivants :

Les 10 premières minutes sont gratuites. Une heure de stationnement pour les voitures coûtera 500 AMD, les frais de stationnement de 4 à 24 heures (frais de stationnement quotidiens) seront de 2000 AMD, les frais pour 25-30 jours sont de 10 000 AMD.

Si vous payez aux points de caisse, les prix seront les suivants : une heure de stationnement pour les voitures est de 800 AMD, les frais de 4 à 24 heures (frais de stationnement quotidiens) pour les voitures : de 3 000 AMD, les frais de 5 à 30 jours pour les voitures est de 15 000 AMD. Le paiement des minibus et des bus doit être effectué uniquement aux caisses, à la sortie finale du parking : un billet de minibus coûte 2000 AMD. Une billet de bus : 3000 AMD.

En cas de perte du billet, le montant à payer sera de 20 000 AMD. Dans ce cas, le paiement doit être effectué uniquement aux points de caisse.