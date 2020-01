Vol de bébés - Des mères arméniennes cherchent des réponses

Un groupe de femmes arméniennes qui soupçonnent qu’elles ont été victimes d’un réseau de vol de bébé du crime organisé ont manifesté devant le bureau du procureur de la République pour demander justice au médecin accusé d’avoir dirigé le stratagème.

L’Arménie a été choquée par les révélations d’un complot de haut niveau visant à vendre des bébés à des étrangers. Le Service de sécurité nationale (NSS) a annoncé en novembre qu’il ouvrait une enquête sur la vente de plus de 30 bébés arméniens, et trois suspects - deux médecins chevronnés et le chef d’un orphelinat d’État - ont été arrêtés.

Selon le NSS, entre 2016 et 2018, un certain nombre de jeunes femmes - apparemment particulièrement vulnérables, y compris des femmes pauvres et sans instructions - ont été contraintes de mener leurs grossesses à terme contre leur gré, puis forcées d’abandonner les bébés. Dans d’autres cas, le personnel médical a fabriqué ou exagéré la maladie d’un nouveau-né et fait pression sur les mères pour qu’elles les abandonnent. Les enfants auraient été emmenés dans des orphelinats gérés par l’État, où des cadres supérieurs ont organisé des adoptions illégales de bébés par des étrangers, pour la plupart des Italiens.

Les trois principaux suspects - Razmik Abrahamyan, chef de la maternité du Centre médical républicain d’Arménie, son adjoint Arshak Jerjeryan, et Liana Karapetyan, directrice d’un orphelinat d’État, ont tous été relâchés par la suite. Razmik Abrahamyan a été libéré sans caution.

Tous les accusés ont nié les accusations. « Les maternités n’ont rien à voir avec cela », a déclaré Razmik Abrahamayan aux journalistes à l’issue d’une audience devant le tribunal le 21 décembre.

Mais la nouvelle a semé des soupçons dans l’esprit des mères arméniennes qui ont perdu des enfants et qui ont longtemps cru qu’on leur avait menti. Un certain nombre de femmes ont manifesté le 10 janvier devant le parquet pour exiger une rencontre avec le procureur général et pour que les auteurs soient punis, en particulier Razmik Abrahamayan.

Les femmes ont partagé leurs histoires déchirantes, dont beaucoup contenaient des points communs : elles n’ont pas vu les corps des enfants qu’elles ont perdu, les corps ont été transférés au Centre médical républicain d’Arménie pour les autopsies, et il y avait des divergences dans les rapports d’autopsie. Certaines femmes soupçonnaient avoir pu être des victimes même si elles ont accouché avant 2016.

« J’ai eu un garçon en 2017, à l’hôpital républicain, ils m’ont menti en disant que mon enfant est mort, ils ne m’ont pas donné de corps », a déclaré à des journalistes l’une des femmes, Naira Ayvazyan. Elle a dit que les mesures de l’enfant qu’elle a accouché ne correspondaient pas à celles du rapport d’autopsie. « Ils m’ont donné une boîte à chaussures avec un corps démembré. Je suis allée à la police mais l’affaire n’a abouti nulle part », a-t-elle expliqué.

Mariam Khachatryan, qui a donné naissance à un bébé prématuré en 2019, a déclaré que les professionnels de santé avaient ri en lui disant que l’enfant était décédé et que quatre jours plus tard, on lui avait donné un corps « devenu noir » et dont les organes avaient été prélevés. Il avait été transporté au Centre médical républicain pour une autopsie.

Le procureur général, Artur Davtyan, a accepté de rencontrer certains des manifestants. Haykuhi Khachartryan, chef de l’ONG Mères Arméniennes, qui a aidé à organiser la manifestation, a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas tant qu’elle n’aurait pas obtenu de résultats. « Nous continuerons de manifester devant le tribunal jusqu’à l’arrestation d’Abrahamyan », a-t-elle déclaré. Haykuhi Khachartryan a donné naissance à un enfant en 2019 au Centre médical Républicain mais on lui a dit qu’il était décédé. Mais elle n’a jamais vu le corps.

L’annonce du NSS n’était pas le première prise de parole publique sur les allégations. Lors d’une réunion du gouvernement en janvier dernier, Ararat Mirzoyan (alors vice-Premier ministre) a déclaré qu’il semblait y avoir une « mafia » impliquant des maternités arméniennes vendant des bébés à l’étranger et que le ministère de la Justice se penchait sur la question. Le Premier ministre Nikol Pashinyan a exprimé son scepticisme au sujet des rapports. « C’est un sujet très difficile », a-t-il déclaré. « Je suis choqué. »

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org