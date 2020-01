Deux vols réguliers hebdomadaires entre Simferopol (Crimée) et Erévan à partir de mars 2020

En mars prochain des vols aériens réguliers se dérouleront entre Simferopol (Crimée, Russie) et Erévan. La mise en place de cette nouvelle ligne aérienne régulière entre la Crimée et l’Arménie a été annonce par Alexeï Tcherniak le responsable au Parlement de Crimée, du Tourisme de la santé et des sports. Les vols seront effectués par les appareils de la compagnie aérienne russe « Ikar ». A partir de mars 2020 deux vols hebdomadaires sont programmés et ces fréquences pourront monter jusqu’à sept vols par semaine.

Krikor Amirzayan