Le directeur d’un centre psychiatrique d’Erévan pris de folie balance une chaise à la tête de son sous-directeur…

Le directeur et le directeur-adjoint du Centre national psychiatrique de Noubarachen à Erévan ont-ils perdu la tête ? Toujours est-il qu’hier vendredi 10 janvier l’un des deux a pris une chaise pour la balancer sur l’autre. Conséquence : le vice-président Vaghinak Hovhannisyan vient de porter plainte pour les coups de son directeur ! Il s’avère que l’incident fut la suite de reproches du directeur envers son sous-directeur, notamment sur des questions financières. Ne parvenant à se faire comprendre, pris de colère, le directeur, Sergueï Khatchatryan aurait saisi une chaise et lancé sur son sous-directeur qui s’en est tiré avec quelques bleus… A l’origine de ce conflit : la présence de Vaghinak Hovhannisyan qui avait été limogé en 2018 par le directeur. Mais la justice l’avait réhabilité et il était revenu à son poste de sous-directeur. Ce qui n’était pas du goût du directeur.

Krikor Amirzayan