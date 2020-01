Selon la Banque mondiale, la croissance en Arménie va continuer à croître

La croissance économique en Arménie restera plus rapide que dans la Géorgie et l’Azerbaïdjan voisins dans les années à venir, selon la Banque mondiale.

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales publié jeudi, la banque a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour l’Arménie. En revanche, elle s’attend à une croissance encore plus lente en Géorgie et en Azerbaïdjan que ce qui était prévu dans son précédent rapport publié en juin.

L’économie arménienne a connu une forte croissance depuis 2017 après des années de croissance atone qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008-2009. Selon les données du gouvernement, la croissance économique a atteint 7,5% en 2017 mais a ralenti à 5,2% en 2018, ce qui a entraîné un changement de régime spectaculaire dans le pays. Les représentants du gouvernement disent qu’il a accéléré à plus de 7% l’année dernière.

La Banque mondiale a estimé la croissance de l’Arménie en 2019 à 6,9%, en forte hausse par rapport aux 4,2% prévus par son rapport de juin.

Selon son dernier rapport, l’économie géorgienne a progressé de 5,2% en 2019 et devrait croître de 4,3% cette année et légèrement plus vite en 2021 et 2022. La banque voit une croissance beaucoup plus lente en Azerbaïdjan riche en hydrocarbures : 2,5% en 2019, 2,3% en 2020 et 2,1% les années suivantes. Ces chiffres représentent des révisions à la baisse par rapport aux précédentes projections du PIB de la banque pour les deux États du Caucase du Sud.

Il y a deux ans, la Banque mondiale a fait passer le statut de l’Arménie d’un pays à « revenu intermédiaire inférieur » à un pays à « revenu intermédiaire supérieur ». Le taux de pauvreté officiel dans le pays est passé de 29,4% en 2016 à 23,5% en 2018.

La forte croissance a permis à l’Arménie de dépasser la Géorgie et de presque égaler l’Azerbaïdjan en termes de PIB par habitant l’an dernier. Le Fonds monétaire international a récemment estimé que le PIB par habitant de l’Arménie, jugé à 4530 dollars en 2019, dépasserait également celui de l’Azerbaïdjan d’ici la fin de 2020.

Selon un économiste, le taux de change relativement stable du dram arménien est une autre raison de cette tendance. Contrairement aux monnaies nationales de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, le dram a évité une dévaluation majeure depuis l’effondrement des cours internationaux du pétrole qui a commencé fin 2014.