La MAJC présente ses Vœux du Nouvel An

Garo Hovsepian, président de l’Institution, le Conseil d’administration de la Maison de la Jeunesse et de la Culture Arménienne de Marseille avaient convié la communauté pour la traditionnelle et incontournable cérémonie, ce jeudi 9 janvier.

La petite rue Saint- Bazile, lieu où bat le cœur de la MAJC depuis 44 ans, était très animée pour l’événement.

Plusieurs présidents d’associations, d’élus et de personnalités religieuses et civiles étaient présents pour l’occasion.

Martine Vassal, présidente du Département et de la Métropole Aix- Marseille -Provence était venue témoigner de son attachement à la communauté arménienne de Marseille et partager ses vœux de Nouvel An.

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT

Homme de lettres et parfaitement bilingue, Garo Hovsepian s’est tout d’abord exprimé en arménien, comme le veut la règle dans cette Institution, quel que soit l’événement, l’initiative ou l’occasion.

« La défense et l’illustration de la Culture passe avant tout par la magie du verbe et de l’écriture. C’est la raison d’être de cette Maison », a- t-il dit.

Dans son discours, Garo Hovsepian a déclaré que l’Arménie, riche de 3000 ans d’Histoire, a vue son « écriture » entrée le 12 décembre 2019 sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

Habitué à l’exercice, le président a fait un exposé des activités de la MAJC en rappelant qu’en 2019, la date du 24 avril est inscrite au calendrier républicain comme la journée officielle de la commémoration du génocide des Arméniens.

Militant infatigable, Garo Hovsepian s’est félicité de la reconnaissance du génocide des Arméniens, par les États Unis d’Amérique.

« NOUS AVONS LE SOUFFLE LONG DANS CE COMBAT »

Vilipendant le rôle de la Turquie sur la scène internationale, le président a déclaré que cette dernière était « en garde à vue » devant l’Histoire et plus que jamais mise en « examen » par la plupart des démocraties, certain que l’Etat négationniste turc finira par être jugé.

Très applaudi, le président a évoqué plusieurs projets importants que va porter l’Institution en 2020.

LE 100e ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ DE SÈVRES

L’événement et la date symbolique seront célébrés par un colloque scientifique au mois de novembre prochain.

Plusieurs historiens et spécialistes du Droit international seront présents.

SOGHOMON TELIRIAN, LE JUSTICIER DES ARMÉNIENS

Le 60 ème anniversaire de la mort du héros arménien, qui avait abattu Talaat Pacha à Berlin, sera commémoré sur la place qui porte son nom avec son buste et une plaque explicative, situé dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne.

Garo Hovsepian, maître d’œuvre de l’événement annuel, a rappelé l’importance du Pavillon arménien à la Foire internationale de Marseille qui depuis 29 ans flotte dans le ciel azur et célèbrera sa 30e présence cet automne 2020.

REMERCIEMENTS

Dans son discours, Garo Hovsepian a vivement remercié Martine Vassal, présidente du Département, qui soutient l’initiative permettant de promouvoir la culture, le tourisme, l’artisanat, la gastronomie arméniennes, entres autres.

Véritable vitrine, le Pavillon arménien permet à diverses associations de présenter leurs activités au grand public.

Parmi les nombreuses manifestations culturelles prévues, le président a évoqué une journée folklorique à l’occasion du 28 mai, la journée de fête nationale de la première République d’Arménie.

Heureux de présenter un calendrier richement doté, Garo Hovsepian a souhaité au nom du Conseil, du Comité des dames de la MAJC et des nombreuses commissions qui œuvrent au sein de l’Institution, une excellente année 2020.

Avant de laisser le micro à Martine Vassal et de la remercier pour sa fidélité à la communauté arménienne, le président a déclaré : « On n’oublie pas les personnes qui nous accompagnent, on n’oublie pas les personnes qui se rallient à une cause qui est la nôtre. Martine Vassal est de cette personne ».

« CHENORAVOR NOR DARI ET SOURP DZENOUNT »

C’est par ces paroles prononcées en arménien, que la présidente a salué le public qui manifestait sa sympathie et ses encouragements par de chaleureux applaudissements.

La présidente a rendu hommage aux associations arméniennes qui font vivre la cause arménienne au quotidien.

Toujours proche des ses racines, elle a évoqué avec émotion son voyage en Arménie, en mai dernier.

LE MIEL DU KARABAGH

A l’instar d’Arsen Goulamirian, champion du monde de boxe, Martine Vassal a déclaré consommer également tous les matins du miel du Haut Kharabagh, offert par Ani Stepanow, présidente du CCAF Région Sud.

Véritable trésor de bienfaits, elle affirme que ce nectar, concentré de forces lui permet d’affronter le quotidien et le rythme effréné de la campagne municipale.

« NOUS NE DEVONS JAMAIS OUBLIER ", Martine Vassal

Fidèle à son devoir de mémoire, la présidente a rappelé son soutien au peuple de l’Arstakh qui subit toutes ces exactions, intolérables et inacceptables.

Martine Vassal a insisté sur l’importance de la loyauté dans tous les engagements, considérant ce vocable fondamental.

Femme d’action, la présidente a regretté ceux qui oublient d’où ils viennent et ce qu’ils doivent à certaines personnes.

« Ce n’est pas mon cas, je sais d’où je viens et jamais je n’oublierai ceux avec qui j’ai commencé », a affirmé avec conviction et détermination Martine Vassal.

Après ces paroles fortes, la présidente a également présenté ses meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2020.

C’est avec beaucoup de plaisir et de gourmandise que Martine Vassal a échangé avec l’assemblée autour d’un buffet traditionnel arménien.

Alain Sarkissian