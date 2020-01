Affaire des adoptions illégales : des représentants libérés

Les procureurs ont fait appel des décisions des tribunaux de libérer le directeur de la principale maternité arménienne et deux autres individus accusés d’avoir organisé des adoptions illégales d’enfants arméniens par des étrangers.

Le chef de l’hôpital, Razmik Abrahamian, son adjoint Arshak Jerjerian, le directeur d’un orphelinat d’État basé à Erevan, Liana Karapetian, et les deux autres suspects ont été arrêtés à la mi-décembre dans le cadre d’une enquête criminelle lancée plus tôt par le SNN en 2019.

Dans un communiqué de novembre, le SNS a affirmé avoir trouvé des preuves sur le fait qu’une trentaine d’enfants arméniens avaient été illégalement adoptés par des ressortissants italiens qui avaient payé de gros pots-de-vin. En particulier, selon le rapport, en 2016-2018, plusieurs responsables ont utilisé des menaces, du chantage et des mensonges pour convaincre plus d’une douzaine de femmes enceintes (et vraisemblablement célibataires) d’abandonner leurs enfants attendus.

Selon le communiqué, immédiatement après leur naissance, les enfants ont été emmenés dans des orphelinats gérés par l’État dont les cadres supérieurs ont ensuite organisé leur adoption par des étrangers en contrefaisant leur dossier médical et d’autres violations des règles d’adoption fixées par l’État. Le SNS a déclaré que les membres du réseau criminel se sont assurés que les citoyens arméniens ne pouvaient pas adopter les bébés.

Un autre organisme chargé de l’application des lois, le comité d’enquête, a engagé des poursuites pénales correspondantes contre les cinq suspects. Cependant, ils ont tous été remis en liberté quelques jours plus tard.

En particulier, un tribunal de district d’Erevan a refusé d’autoriser les enquêteurs à maintenir Abrahamian en détention provisoire. Les autres personnes détenues ont été libérées sous caution.

Un porte-parole du Bureau du Procureur général a déclaré jeudi qu’il avait demandé à la Cour d’appel d’Arménie d’annuler les décisions des tribunaux inférieurs concernant Abrahamian, Karapetian et un autre suspect. Il a ajouté que les procureurs pourraient également faire appel contre la libération des suspects restants.

La plupart de ces personnes nieraient les accusations de corruption et de séparation illégale d’enfants de leur mère ou de traite d’enfants dirigées contre eux.

Abrahamian, 76 ans, avait déjà été accusé en avril d’avoir donné un pot-de-vin au vice-ministre de la Santé, Arsen Davtian. Contrairement à Davtian, qui aurait été pris en flagrant délit dans son bureau, le médecin vétéran n’a pas été arrêté à l’époque.

Selon les données du gouvernement, un total de 54 enfants arméniens ont été adoptés par des ressortissants étrangers, la plupart italiens et américains, de 2016 à 2018.