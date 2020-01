Pachinian limoge son porte-parole

Il ne portera plus la parole, certes souvent forte, insistante et pesante du premier ministre arménien Nikol Pashinian ! Vladimir Karapetian, un homme politique bien connu qui avait été son principal porte-parole depuis son arrivée au pouvoir en mai 2018, a été remercié mercredi 8 janvier, sans autre forme de procès, par N.Pachinian.

Comme à son habitude, le premier ministre, dont les collaborateurs sont assis sur autant de sièges éjectables, n’a pas rendu publliques les raisons de ce limogeage en signant le décert afférant. Son service de presse ne s’est pas montré plus prolixe, et s’est abstenu de (...)