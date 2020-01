Arrestation d’un autre proche de Hrayr Tovmassian

Un ancien responsable du ministère arménien de la justice, proche de Hrayr Tovmasian a été arrêté jeudi 9 janvier dans le cadre de l’enquête visant le president controversé de la Cour constitutionnelle. Norayr Panosian avait été arrêté une première fois fin septembre 2019. Il avait été libéré sur decision de la Cour d’appel d’Arménie au début du mois de novembre, jetant le doute sur la crédibilité des accusations d’abus de pouvoir portées contre lui.

Les procureurs avaient modifié l’acte d’accusation qui visait également H.Tovmasian à la fin décembre, en précisant que ce dernier aurait abuse de ses pouvoirs lorsqu’il était ministre de la justice de 2010 à 2014. Ils avaient souligné que H. Tovmasian aurait privatisé en 2012 un bureau à Erevan avec la complicité de N.Panosian, en contraignant des notaires assermentés auprès du ministère de la justice à louer d’autres bureaux qui lui auraient appartenu de fait. H.Tovmasian a récusé ces accusations, estimant qu’elles s’inscrivaient dans le cadre des efforts toujours plus insistants déployés par le gouvernement pour le pousser à démissionner de la présidence de la plus haute cour du pays. De même, ses avocats avaient souligné que le procureur-général Davtian n’avait pas le droit de l’accuser sans le consentement de la majorité des huit autres membres de la Cour constitutionnelle.

Les procureurs n’ont pas engage à ce jour une procedure en vue de l’arrestation de H.Tovmasian, préférant resserrer l’étau sur le president de la Cour constitutionnelle, en s’en prenant à son entourage proche, dont N.Panosian, qui n’échappe pour sa part pas à la prison. Un tribunal de district de Erevan leur a ainsi accordé une autorisation en ce sens jeudi. N.Panosian a démenti les accusations portées contgre lui en s’exprimant brièvement devant les journalistes de RFE/RL dans le tribunal mercredi. Son avocat, Tigrane Atanesian, a indiqué que les autorités poursuivraient son client à seule fin d’augmenter la pression sur H.Tovmassian.

Me Atanesian a accusé le tribunal d’agir sur les ordres du gouvernement en commentant l’arrestation de son client le lendemain. “Malheureusement, notre système judiciaire se trouve dans un état bien plus déplorable que sous [les anciens présidents] Robert Kotcharian et Serge Sarkissian”, a déclaré notamment l’avocat. Heriknaz Tigranian, un député de l’alliance Im Kayl (Mon Pas) majoritaire au Parlement arménien, a jugé inadmissible d’établir quelque parallèle entre les autorités actuelles et leurs prédecesseurs. “Je ne vois aucun élément de comparaison”, a-t-elle déclaré au micro de RFE/RL. Le gouvernement comme les autorités détentrices de la loi n’ont cessé de récuser les allegations de leurs opposants et détracteurs selon lesquels cette affaire judiciaire aurait des motivations politiques.

Pourtant, N.Pachinian avait demandé en termes à peine voilés en août 2019 la demission de H.Tovmassian et d’autres membres de la Cour constitutionnelle. Il les avait accusés d’avoir gardé des liens étroits avec les anciens responsables arméniens et de dresser des obstacles sur la voie des réformes mises en œuvre visant selon lui à créer une “justice réellement indépendante”, alors que ses opposants le suspectent au contraire de vouloir prendre le contrôle de tout l’appareil judiciaire arménien.

H.Tovmassian avait été inculpé le 27 décembre, au lendemain de la signature, par le président Armen Sarkissian, d’un texte de loi controversé du gouvernement prevoyant des compensations financières pour les membres de la Cour constitutionnelle qui accepteraient de prendre leur retraite anticipée.