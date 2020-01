✭ Les 10 ans d’Anako ! ✭ Dan Gharibian Trio

Dans le cadre de La Péniche Anako : 10 ANS DÉJÀ !

Nous sommes heureux de venir célèbrer la 10e année de la Péniche Anako, on sait ce qu’elle apporte au paysage parisien des musiques du monde, et c’est un lieu particulier pour nous, nous avons fait notre premier concert en trio là bas et il y en a eu quelques uns depuis sans compter les soirées et fêtes.

C’est toujours un plaisir de revenir, de retrouver cette merveilleuse équipe et de vous voir nombreu.x.ses à bord !

tarifs : 15€ / 10€ (réduit)