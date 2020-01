Tzaynachkharh : le système musical traditionnel arménien

La prochaine séance du séminaire de la Société des Etudes Arméniennes aura lieu :

Le jeudi 16 janvier 2020 de 18h00 à 20h, à l’INALCO – 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, salle 3.15.

Présentation de Aram Kerovpyan sur Tzaynachkharh, un exposé des bases rationnelles du système musical traditionnellement employé par les Arméniens.

Le système musical des Arméniens s’inscrit dans la grande famille de musiques dites « modales » du Proche et du Moyen orient. Les modes musicaux sont nombreux et chacun d’entre eux crée une sensation auditive spécifique qui résulte en un « état d’être », un ethos, différent de celui de la musique occidentale de notre époque. Ils se différencient aussi selon la langue et les composants culturels de chaque peuple.

L’aspect rationnel de chaque musique modale se définit principalement par le système de sons qu’elle emploie. Chantés et joués de tout temps, les modes musicaux ont été théorisés et systématisés de différentes façons depuis l’Antiquité. Cet exposé à pour but de montrer comment s’établissent chez les Arméniens les rapports entre les sons des modes musicaux.