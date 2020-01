Revue de la presse arménienne du 08 janvier 2020

Réactions d’Erevan face aux récents développements dans la région/ La presse indique qu’à la suite de l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, et son homologue iranien, Javad Zarif, ont eu une conversation téléphonique ce weekend. Lors d’un appel téléphonique initié par la partie iranienne, les ministres ont discuté de la situation régionale à la suite des récents développements dans la région. Au nom du gouvernement arménien, Zohrab Mnatsakanyan a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple iranien pour la disparition de Qassem Soleimani. Il a souligné l’importance de la désescalade par des moyens pacifiques. Erevan s’est également engagé à maintenir la neutralité dans le conflit. Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que et l’Iran et les États-Unis étaient des « pays amis » pour l’Arménie et que dans cette situation l’Arménie ne pouvait pas être entraînée dans des actions anti- iraniennes ou des actions anti-américaines. « Notre message est donc que nos partenaires en Iran et aux États-Unis devraient s’abstenir de prendre des mesures qui aggraveraient la situation déjà tendue dans notre région et dans les relations internationales », a souligné Nikol Pachinian. Il a également indiqué avoir donné pour instruction aux organes compétents de l’État de suivre de près la situation et de dresser des plans d’urgence. Selon la presse, les hauts responsables diplomatiques et militaires de l’Arménie ont discuté des conséquences potentielles de la crise lors de réunions d’urgence séparées. La presse indique que l’assassinat de Soleimani a suscité de nouvelles craintes à Erevan d’un conflit militaire direct entre les États-Unis et l’Iran qui pourrait compliquer davantage les transports et les liens commerciaux de l’Arménie avec le monde extérieur. Rappelons que les frontières de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan et la Turquie étant fermées en raison du conflit du Haut-Karabakh, l’Iran ainsi que la Géorgie sont les seuls pays via lesquels l’Arménie peut accéder au monde extérieur.

Le Service de sécurité nationale a arrêté la personne responsable de la diffusion de la fausse information sur les réactions d’Erevan à l’opération contre l’Iran/ La presse indique que le Service de sécurité nationale a arrêté la personne responsable de la diffusion de la fausse information selon laquelle Nikol Pachinian aurait félicité le président américain Donald Trump pour l’opération contre l’Iran. Un homme qui s’est déclaré être un partisan de l’ancien Président, Robert Kocharyan, avait diffusé cette fausse information via un faux profil Facebook à la suite duquel cette fausse nouvelle avait été diffusée par les médias azerbaïdjanais et iraniens. Nikol Pachinian avait démenti la nouvelle sur sa page Facebook, notant que l’incident menaçait les intérêts de la sécurité nationale de l’Arménie.

Le FMI prévoit un PIB par habitant de 4760 dollars pour l’Arménie en 2020/ La presse rend compte des prévisions du Fonds monétaire international (FMI) selon lesquelles le PIB par habitant de l’Arménie devrait dépasser cette année celui de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie. Dans ses plus récentes perspectives de l’économie mondiale, le FMI prévoit un PIB par habitant de 4760 dollars pour l’Arménie en 2020, contre 4720 dollars pour l’Azerbaïdjan et 4630 dollars pour la Géorgie. La presse rappelle que le Premier ministre, Nikol Pachinian, avait fait la même prédiction lors de son discours au Parlement arménien en décembre dernier. Commentant ces prévisions, Nikol Pachinian a indiqué que sur la base des résultats de 2019, l’Arménie avait dépassé la Géorgie en termes de PIB par habitant et qu’en 2020, elle dépasserait également l’Azerbaïdjan devenant le premier pays du Caucase du Sud.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie