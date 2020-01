Le Premier ministre Pashinyan et Mme Anna Hakobyan ont visité les villages de la région de Tavouch à la veille du Nouvel An

Le Premier ministre Pashinyan et M me Anna Hakobyan ont visité les villages de la région de Tavouch à la veille du Nouvel An

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et Mme Anna Hakobyan ont visité un certain nombre de villages de la région de Tavouch. En particulier, ils ont visité les villages de Koghb, Noyemberian, Baghanis, Koti et Voskevan, ils se sont entretenus avec les habitants, écoutant leurs problèmes et répondant à diverses questions.

Nikol Pashinyan a félicité les résidents pour le Nouvel An et le Noël, leur a souhaité plein succès et prospérité et a offert des cadeaux aux enfants.

Ensuite, le Premier ministre, accompagnés de son épouse, du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Suren Papikyan, du Gouverneur Hayk Tchobanian et du maire Hayk Ghaloumian s’est rendu à Ijevan et a pris connaissance des travaux d’asphaltage et d’amélioration des parcs.

Le chef du gouvernement a attaché de l’importance à la mise en œuvre efficace et de haute qualité des travaux et a chargé les responsables d’effectuer une supervision appropriée.

Sous la présidence du Premier ministre, une réunion s’est tenue à la mairie régionale de Tavouch, au cours de laquelle les plans et événements prévus pour l’année à venir ont été discutés.