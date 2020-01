Nikol Pashinyan avec sa femme et le Catholicos de tous les Arméniens ont visité la base militaire et félicité les militaires à l’occasion du Nouvel an

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et Mme Anna Hakobyan, accompagnés du Catholicos de Tous les Arméniens Karekin II, du ministre de la Défense David Tonoyan et du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Suren Papikian, ont visité le poste-frontière et une base militaire à l’occasion du Nouvel An et de Noël. Nikol Pashinyan a d’abord pris connaissance des techniques de commandement et d’état-major modernisées utilisées dans le système des Forces armées. Le Premier ministre a ensuite rencontré les soldats et les commandants, a visité la base militaire et a pris connaissance de la situation sur les lignes de front et des conditions de vie des soldats.

Le Chef du gouvernement a félicité tous les militaires de l’armée arménienne pour les fêtes à venir et les a remerciés pour leur service dévoué. Le Premier ministre et Mme Hakobyan ont remis des cadeaux aux soldats et leur ont souhaité un bon service et une bonne santé.

Le Premier ministre a également visité l’unité militaire N du ministère, pris connaissance des conditions créées lors de la visite, ainsi que du régime alimentaire nouvellement introduit.