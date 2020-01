Le programme de développement de la ville de Vanadzor a été discuté au gouvernement

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une réunion qui a porté sur le programme de développement de Vanadzor. Les responsables ont indiqué que des programmes d’amélioration des infrastructures et de promotion du tourisme sont prévus dans la ville. En particulier, les rues Karen Demirtchian, Grigor Lusavoritch, Aghaian, Nersissian et Nairi, qui font partie de l’autoroute M6, seront entièrement réparées.

Le plan de développement de la ville prévoit également la construction d’un téléphérique, la création d’une zone de loisirs, avec des hôtels et des complexes sportifs, des attractions aquatiques et une salle de concert. Le projet comprend également des projets visant à moderniser le boulevard des combattants pour la liberté, à construire des pistes cyclables et à améliorer d’autres infrastructures.

Le Premier ministre a souligné l’importance du programme de réfection des routes susmentionné et a chargé le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Suren Papikian de présenter les documents nécessaires au projet. Nikol Pashinyan a noté que les possibilités de mise en œuvre d’autres programmes devraient être discutées dans le cadre de la coopération Etat-secteur privé. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a chargé les responsables d’engager des discussions avec des partenaires potentiels, d’élaborer un plan d’affaires.