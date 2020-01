Nikol Pashinyan : « 2020 devrait être la période pour nous de consacrer plus de temps à la résolution des problèmes »

La première séance du gouvernement de la République d’Arménie de 2020 s’est tenue jeudi sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Avant de discuter des questions à l’ordre du jour, le Premier ministre a félicité tout le monde pour le début de l’année de travail : « Je pense que 2019 a été une année vraiment réussie, et en 2018-2019, nous avons en fait réussi à résoudre tous les problèmes de notre agenda à court terme, et 2020 devrait être le moment pour nous de traiter davantage des questions stratégiques. Je pense également que 2020 est un bon début, et le concept nouveau ou mis à jour que nous avons proposé aux citoyens de la République d’Arménie et pas seulement aux citoyens de la République d’Arménie s’est en fait justifié. Bien sûr, les chiffres ne sont pas encore résumés, mais au moins l’image visuelle est la même, et il convient de noter que les décisions que nous avons prises sur la place de la République le soir du Nouvel An n’étaient pas d’une importance secondaire. Et je pense que, compte tenu également de l’expérience de 2018-2019 et du fait que, pour nous, il y a des moments où le temps ne suffit pas, la planification des événements du Nouvel an de l’année prochaine devrait commencer aujourd’hui. Et en général, les événements de l’année sont clairs pour nous, le calendrier - 21 septembre, d’autres événements, cette année, nous prévoyons de lancer un festival de yarkhouchta en République d’Arménie. Ce que je dis, c’est que tous les événements doivent être planifiés et mis en œuvre par le biais de procédures de concurrence normales et, s’ils ne sont pas exclus, au moins minimiser les pratiques d’achat de la part d’une personne. Et je veux dire que de tels investissements seraient économiquement justifiés s’ils n’avaient pas déjà été justifiés », a-t-il noté.

Nikol Pashinyan a également abordé la question du développement du tourisme dans le pays et a noté que 2020 serait une meilleure année pour le tourisme, pour lequel il existe des signaux clairs. « Nous nous attendons tous à ce que 2020 soit une meilleure année pour le tourisme, et il y a des faits concrets à considérer. Des vols aériens plus raisonnables vers la République d’Arménie commenceront bientôt, Ryanair lancera son premier vol la semaine prochaine et le processus est en cours. Dans la presse internationale, les médias les plus prestigieux fournissent des informations à leurs lecteurs et à leur public, conseillant de choisir l’Arménie en 2020 comme destination touristique principale. Tout cela est bien, mais je voudrais souligner que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du niveau de service dans notre pays et la résolution du problème de la qualité de service », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a également noté qu’il y aura déjà deux vols vers Gyumri. « Le contenu du transport des touristes vers d’autres zones de l’aéroport doit également être sérieusement pris en considération. Et en général, les scènes qui persistent encore, malheureusement, se retrouvent souvent dans les aéroports arméniens lorsque des personnes quittant la zone douanière de l’aéroport sont soumises à des attaques de groupe par divers prestataires de services. »

Le Premier ministre a chargé les chefs des agences concernées de prendre des mesures pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus : « Les touristes arrivant en Arménie devraient recevoir des brochures d’information sur les prix approximatifs des taxis, les prix approximatifs sur tout, y compris les options et les possibilités d’utiliser un service de taxi plus civilisé, car cela est très important non seulement aujourd’hui mais aussi à long terme. »

Évoquant les moyens de changer la vie des gens et de vaincre la pauvreté, le Premier ministre a déclaré : « Le travail est le moyen de prospérer en République d’Arménie, de vaincre la pauvreté. Maintenant, nous avons créé un champ suffisant pour ce travail, et là où il n’y a pas d’autorégulation dans ce domaine, nous devons imposer certaines normes. Nous disons aux gens que nous vous avons exonérés de ces taxes, nous vous donnons la possibilité de réaliser différents projets de développement, dans l’agriculture, etc., et nous vous amenons des clients potentiels de partout dans le monde. Et donc notre travail est de créer toutes les conditions de travail. À long terme, la formule d’une bonne vie est l’éducation, à long terme, il est impossible de bien vivre sans éducation, sans compétences et de profiter de toutes ces opportunités. Je voudrais souligner à nouveau que par éducation, je veux dire non seulement l’enseignement primaire, non seulement l’enseignement supérieur ou postuniversitaire, mais aussi l’éducation quotidienne, car l’homme a été dans le processus éducatif tout au long de sa vie. »

Nikol Pashinyan a noté qu’avec ces constatations, nous devrions commencer la nouvelle année - 2020. « Le problème est très clair : nous nous attendons à une croissance économique assez élevée pour la dernière année, et notre taux de croissance économique en 2020 devrait être plus élevé qu’en 2019. Le gouvernement doit faire des efforts sérieux pour ce faire, mais le plus grand effort du gouvernement est de suivre un principe médical - d’abord, de ne pas entraver les entreprises, les entreprepreneurs afin qu’ils puissent créer ce produit national, d’abord - de ne pas entraver, et là où nous pouvons aider, nous devons aider pour résoudre ces problèmes », a-t-il souligné.

Le gouvernement a pris des décisions visant à améliorer la situation démographique du pays. Selon l’une des décisions, il est proposé de fixer une prestation forfaitaire de 300 000 drams pour les premier et deuxième enfants nés le 1er juillet 2020 ou après. En effet, l’allocation forfaitaire de naissance était de 50 000 drams pour le premier enfant et de 150 000 drams pour le deuxième enfant. En conséquence, le montant de l’allocation forfaitaire pour enfant sera augmenté de 250 000 AMD pour le premier enfant et de 150 000 AMD pour le deuxième enfant.

Le gouvernement a modifié sa décision d’accorder à la société « Anitex » un permis d’exonération fiscale. L’entreprise a importé des matières premières pour la production textile (fibres, couvertures, coussins) pour la première étape de 2018, avec un budget total d’environ 8,6 milliards AMD. À l’heure actuelle, il est nécessaire d’importer des lots supplémentaires d’environ 2,8 milliards de drams dans la deuxième phase. Selon les informations fournies par l’entreprise, 44 nouveaux emplois ont été créés et 696 484 383 AMD ont été investis dans l’entreprise dans le cadre du programme d’investissement.

Le ministre de l’Économie Tigran Khatchaturian a présenté un résumé des privilèges accordés aux entreprises par des décisions gouvernementales en 2019. L’année dernière, 57 programmes ont été approuvés par le gouvernement. « La valeur totale des investissements a fait 212 milliards de drams. Nous avons accordé 14,8 milliards d’AMD de privilèges d’exonération fiscale. Il est prévu de créer 3 320 emplois. Certains de ces projets sont en cours, ce qui signifie qu’ils ne sont pas seulement mis en œuvre en 2019, mais se poursuivront en 2020, et parfois en 2021. Bon nombre de ces programmes ont également bénéficié de privilèges de report de la TVA. Il y avait 13 programmes de ce type et le report de la TVA s’élevait à 10,1 milliards de drams », a noté le ministre.