Nikol Pachinian qui avait prononcé deux fois la même phrase lors du discours du Nouvel An a limogé le fautif, son responsable de presse Vladimir Karapetyan

Vladimir Karapetyan le responsable de presse du Premier ministre Nikol Pachinian vient d’être limogé. Le site Anti-Fake.am repris par News.am vient de révéler les raisons de ce limogeage. Le soir du Nouvel An lors du discours de Nikol Pachinian en direct face aux télévisions et médias sur la Place de la République à Erévan, le Premier ministre qui reprenait le texte soufflé par les écouteurs, a prononcé deux fois une phrase…soufflées par Vladimir Karapetyan. L’affaire avait provoqué quelques remous au sein du gouvernement. La phrase que Nikol Pachinian prononça deux fois dans son discours est

« L’année 2020 deviendra une année où les sceptiques retrouveront l’espoir et les croyants pourront voler, une année de réussite économique, politique, sociale et psychologique de la République d’Arménie. »

Sur le site officiel du gouvernement, le doublon a été corrigé.

Krikor Amirzayan