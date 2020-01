Les clients et personnel du centre commercial Dalma Garden Mall pris de panique par rumeur d’un séisme imminent à Erévan

Hier après-midi le centre commercial Dalma Gareden Mall à quelques pas du mémorial du génocide de Dzidzernagapert a été évacué suite à une information qui évoquait un séisme imminent. Les clients et personnel des boutiques, pris de panique ont aussitôt évacué le centre commercial. Lais les autorités policières ont rassurée les personnes en affirmant que l’information était fausse. Des secouristes se sont déplacés sur place pour rassurer les personnes. Peu après de Centre de contrôle des secousses sismiques d’Arménie a lancé un communiqué affirmant que les nouvelles circulant sur les réseaux sociaux à propos d’un séisme en Arménie et plus particulièrement à Erévan ne correspondait pas à la réalité et appelait à « ne suivre que les communiqués officiels ».

Krikor Amirzayan