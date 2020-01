Nikol Pachinian affirme que la mise à jour des constructions enfouies de l’ancienne ville d’Erévan sur la Place de la République sera transformée en musée

Mercredi, Arayik Harutyunyan le ministre arménien de l’Education et des Sciences informait qu’il envisageait avec des spécialistes la remise à jour des anciennes rues enterrées sous la Place de la République et quelques artères d’Erévan. Jeudi 9 janvier le Premier ministre arménien Nicol Pachinian lui a emboité le pas en affirmant que cette année débuteraient les travaux de mise à jour de ces constructions de l’ancienne cité d’Erévan afin de transformer l’espace en musée. « La Place de la République deviendra un lieu beaucoup plus attrayant » a écrit Nikol Pachinian sur sa page facebook. A l’heure où Erévan qui enregistre une croissance importante du tourisme -dépassant les 2 millions de visiteurs en 2019- cette mise en valeur du patrimoine historique d’Erévan serait également de nature à développer le tourisme en Arménie.

Krikor Amirzayan