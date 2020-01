Les Anciens combattants Français d’origine arménienne de l’ACFOA et la FNACOA en Assemblée générale à Valence

L’Association des Anciens Combattants Français d’origine arménienne (ACFOA) Drôme-Ardèche organisera sa 39e Assemblée Générale, Samedi 25 janvier (10h00) à la Maison de la Culture Arménienne de Valence (2, rue de la Manutention).

Le président Georges Eretzian présentera le rapport moral et financier de l’année 2019

Krikor Amirzayan coprésident du C24 réalisera un compte-rendu de la commémoration du 104e anniversaire du génocide arménien à Valence et Bourg-Lès-Valence et évoquera la pétition lancée par le C24 contre la vente en ligne sur Amazon, de livres négationnistes du génocide des Arméniens.

A l’issue de l’Assemblée Générale, un Diplôme d’Honneur de la Fédération nationale des Anciens combattants Français d’origine arménienne (FNACFOA) sera remis à Sarkis Kizardjian.

A 11 heures se tiendra l’Assemblée Générale de la FNACFOA avec à l’ordre du jour le rapport moral et le rapport d’activité par le Secrétaire Krikor Amirzayan. Les questions diverses et le renouvellement du bureau sont au programme.

A l’issue de la réunion, un repas sera proposé (20€). Inscriptions : 04 75 55 51 46 ou 06 64 24 97 53 (Eretzian) avant le 20 janvier.