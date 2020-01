Nouveau communiqué de l’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens (ASPA)

L’ASPA présente ses meilleurs voeux et appelle à soutenir les Nouvelles d’Arménie Magazine :

"Peut-on aujourd’hui concevoir l’avenir de notre communauté en France sans le mensuel Nouvelles d’ Arménie Magazine ?

Ce journal est parvenu au fil des ans à s’affirmer comme un haut lieu de la vie des idées, des arts, et aussi par la démonstration de ses liens solides avec la mère-patrie. Le mensuel est doté de journalistes de qualité qui expriment librement leurs opinions et , à l’occasion, manient l’humour avec brio. Il dispose également de reporters et bien évidemment, de photographes talentueux pour le plaisir de nos yeux.

Que du bonheur, pourrait-on dire. Cependant, intelligence, vérité, talent ne sont que des mots vides de sens pour ceux qui en sont dépourvus. Notamment ceux qui passent leur temps à engager des procès à la chaîne dans le seul et unique but de mettre en difficultés financières celles et ceux qui se battent pour la véracité des faits.

La haine ne désarme pas, c’est une maladie qui a la vie longue.

Les lecteurs ont magnifiquement réagi une première fois. Bravo. Cependant, nous devons poursuivre cet effort afin d’éradiquer le mal. C’est tous ensemble que nous y parviendrons, au moyen de dons et d’abonnements."

Pour soutenir : https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-des-nouvelles-d-armenie-magazine/collectes/soutenez-les-nouvelles-d-armenie