Chypre, l’Egypte, la France et la Grèce ont

jugé mercredi « nuls et non avenus » les accords controversés signés en novembre

entre Ankara et Tripoli, dont un permettant à la Turquie de faire valoir des

droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale.

Dans un communiqué publié à l’issue de leur réunion au Caire, les ministres

des Affaires étrangères des quatre pays ont estimé que ces accords avaient

"sapé davantage la stabilité régionale et sont tout deux considérés comme nuls

et non avenus".

Leur homologue italien qui a pris part à la réunion, ne figure pas parmi

les signataires du communiqué.

Les deux accords dénoncés par les quatre pays méditerranéens, dont un porte

sur la coopération militaire, ont été signés le 27 novembre par le chef du

Gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj et le président turc

Recep Tayyip Erdogan, son principal soutien face à l’homme fort de l’Est

libyen Khalifa Haftar.

Ankara soutient militairement le gouvernement de M. Sarraj reconnu par

l’ONU et basé à Tripoli, et M. Erdogan a même annoncé l’envoi de troupes en

Libye pour aider le GNA à repousser les assauts des forces du maréchal Haftar,

qui bénéficie de l’appui des Emirats arabes unis et de l’Egypte, deux

adversaires de la Turquie.

Mais c’est surtout l’accord de délimitation maritime qui a suscité une

levée de boucliers, notamment en Grèce, en Egypte et à Chypre, car il permet à

la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée

orientale convoitées par ces trois pays.

Cet accord, "qui porte atteinte aux droits souverains des Etats tiers,

n’est pas conforme au droit de la mer et ne peut en découler aucune

conséquence juridique", ont souligné les quatre ministres dans leur communiqué.

Les ministres "ont souligné la nécessité du plein respect de la

souveraineté (...) de tous les Etats dans leurs zones maritimes en

Méditerranée".

Ils ont condamné à cet effet les forages réalisés par la Turquie au large

de Chypre et pressé Ankara de "cesser immédiatement toutes les activités

d’exploration illégales".

Les quatre pays ont exprimé par ailleurs leu soutien aux efforts de

l’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé pour parvenir à une solution

pacifique au conflit libyen.

"Nous soutenons unanimement la conférence de Berlin (...) qui sera

peut-être la dernière occasion" de parvenir à un accord politique entre les

différentes parties libyennes, a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne,

Sameh Choukry.

Cette conférence prévue en janvier vise selon M. Salamé à mettre fin aux

interférences étrangères en Libye.

La solution à la crise libyenne ne "peut être atteinte que si l’on respecte

les résolutions des Nations unies à la lettre« et »ne peut être que

politique", a déclaré de son côté le chef de la diplomatie française Jean-Yves

Le Drian lors d’une conférence de presse.

A Bruxelles, l’Union européenne a promis mercredi à Fayez al-Sarraj

d’« intensifier ses efforts » pour une solution pacifique en Libye, le chef de

la diplomatie allemande s’inquiétant que ce pays en proie au chaos puisse

devenir « une seconde Syrie ».

"L’Union européenne soutient pleinement le processus de Berlin et toutes

les initiatives des Nations unies visant à trouver une solution politique

globale à la crise en Libye", affirme un communiqué du Conseil européen

(représentant les Etats membres) publié à l’issue de plusieurs réunions avec

M. Sarraj.

Le Caire, 8 jan 2020 (AFP) -