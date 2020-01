La Représentation de la République d’Artsakh s’est doté d’un nouveau site web. Toujours accessible à la même adresse www.haut-karabagh.com ce site rajeuni se veut plus moderne, plus lisible et plus ergonomique.

Mettant en exergue les dernières informations sur le Haut-Karabagh parues dans la presse francophone ainsi que les communiqués officiels, le site apporte une information que se veut aussi complète que possible pour les personnes désirant visiter le pays, qu’il s’agisse de voyages touristiques ou de déplacements professionnels. Une rubrique particulière est également consacrée aux journalistes pour les questions relatives à leur accréditation.