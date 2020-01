La blessure de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan (AS Rome) confirmée

Hier nous apprenions que l’international arménien Henrikh Mkhitaryan souffrait une nouvelle fois du genou et devait passer des examens médicaux aujourd’hui. Le journal italien « Corriere dello Sport » informait que l’Arménien souffrait du genou et que lors du match AS Rome-Turin (0-2) Henrikh Mkhitaryan avait ressenti des douleurs mais avait continué la rencontre. Il semble que la blessure d’Henrikh Mkhitaryan soit malheureusement confirmée. Une blessure qui l’avait écarté des terrains durant 2 mois et qu’il était revenu fin novembre. Rappelons qu’en 9 rencontres de championnat d’Italie, Henrikh Mkhitaryan a marqué 3 buts et fut l’auteur d’une passe décisive.

Krikor Amirzayan