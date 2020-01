Nikol Pashinyan a adressé ses condoléances à Volodymyr Zelensky et à Hassan Rohani

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé ses condoléances au Président ukrainien Volodymyr Zelensky et au Président iranien Hassan Rouhani suite au tragique accident d’avion près de Téhéran.

« Cher M. Zelensky,

J’ai appris avec un profond chagrin le crash d’un avion à la compagnie Ukraine Airlines près de Téhéran.

Au nom du peuple arménien et en mon nom personnel, je présente mes plus sincères condoléances et mon soutien aux familles et aux proches des victimes. En cette période difficile, nous sommes avec le peuple amical d’Ukraine », lit-on dans le message de condoléance du Premier ministre Pashinyan adressé Président ukrainien.

Le message adressé au Président iranien dit notamment :

« Votre Excellence,

J’ai été profondément attristé d’apprendre le tragique accident d’avion du 8 janvier près de Téhéran qui a fait des dizaines de morts. Au nom du peuple arménien, je présente mes plus sincères condoléances à vous, aux familles des victimes et au peuple amical d’Iran. »