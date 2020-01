Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé ses félicitations à Sebastian Kurz

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé aujourd’hui un message de félicitations à Sebastian Kurz pour sa nomination au poste de Chancelier de la République d’Autriche. informe le Cabinet du Premier ministre.

Le message dit notamment :

« Veuillez accepter mes sincères félicitations pour votre nomination au poste de Chancelier de la République d’Autriche.

Je suis persuadé que le vote de confiance que vous a accordé le peuple amical d’Autriche servira au mieux l’objectif de votre gouvernement.

Je me souviens avec beaucoup de chaleur de notre rencontre à Vienne en mars dernier. J’espère que les relations amicales entre nos gouvernements seront encore renforcées au profit des peuples arménien et autrichien.

Je vous souhaite plein succès dans l’accomplissement de votre mission responsable, et au peuple amical d’Autriche -progrès et prospérité. »