Le ministre Arayik Harutyunyan veut remettre à jour l’ancienne cité enfouie sous la Place de la République à Erévan

Arayik Harutyunyan le ministre arménien de l’Education et des Sciences a publié sur sa page facebook les images de la Place de la République à Erévan lors des fouilles archéologiques qui avaient mis à jour des constructions enfouies sous le bitume.

Le ministre affirme que cette vision de l’ancienne ville d’Erévan enfouie pourrait être remise à jour. « Cela peut être très vite une réalité. J’examine avec les spécialistes la possibilité de remettre à jour l’ancienne cité » a écrit Arayik Harutyunyan.

Rappelons que lors des travaux de rénovation de la Place de la République à Erévan en 2003 de nombreuses constructions enfouies furent découvertes, des constructions qui sont sous les rues Abovyan et Amiryan et qui traversent la Place de la République en arrivant jusqu’au quartier Kond. Mais en 2003, du béton fut coulé sur cette ancienne cité et la place fut goudronnée.

Krikor Amirzayan