L’Arménie est classée dans le Top 5 du tourisme pour 2020 par « Financial Times »

Ces derniers mois la presse et les médias internationaux ont largement évoqué l’Arménie pour destination touristique. Le célère journal « Financial Times » a placé sur son site (www.ft.com) l’Arménie dans le Top 5 des meilleures destinations touristiques pour 2020.

Outre l’Arménie, ces 5 premières destinations incluent également le Tchad, la Grande Bretagne, la Norvège et la Turquie.

Le site de « Financial Times » affirme que la commande des billets pour l’Arménie a augmenté de 100% en un an, soit un doublement. L’Arménie avec la capitale Erévan est dernièrement desservie par Ryanair, Wizz et Air Baltic au même titre que Milan, Rome, Berlin ou Vienne affirme le site. Selon « Financial Times » l’intérêt principal des touristes se rendant en Arménie est dans ses monastères et églises du Moyen âge. Le site donne l’exemple de l’église de Geghard datant du 13e siècle creusée dans la roche et inscrite dans la liste du Patrimoine culturel mondial de l’Unesco. « Financial Times » évoque également les monastères de Haghpat et Sanahin, ainsi que l’usine de vin d’Erévan qui attire de nombreux touristes.

Relayant l’article de « Financial Times », le Premier ministre arménien a réagi sur sa page facebook en écrivant « aujourd’hui en circulant à Erévan ce qui est intéressant c’est de voir 5 touristes parmi les 10 passants. »

Krikor Amirzayan