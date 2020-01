Conflit entre l’Iran et les Etats-Unis : l’Arménie réaffirme sa neutralité

Le Premier ministre Nikol Pachinian a réitéré hier l’idée que l’Arménie évitera toute action « anti-iranienne » et « anti-américaine » après la dernière recrudescence des tensions entre l’Iran voisin et les Etats-Unis.

Pachinian a discuté avec de hauts responsables arméniens des retombées de l’assassinat de l’éminent général iranien Qassem Soleimani. Une photo de la réunion qu’il a publiée sur sa page Facebook montre que le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian, le ministre de la Défense Davit Tonoyan et le chef d’état-major de l’armée arménienne, le lieutenant-général Artak Davtian, étaient notamment présents.

Pachinian n’a pas donné de détails précis sur la réunion dans cette publication sur les réseaux sociaux. « La situation dans la région est préoccupante », a-t-il seulement écrit.

« Notre position reste la même : l’Arménie ne sera pas entraînée dans des actions anti-iraniennes, l’Arménie ne sera pas entraînée dans des actions anti-américaines. Notre espoir et notre appel lancé à nos amis d’Iran et des États-Unis est que s’engagent immédiatement des négociations pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation », a-t-il ajouté.

Pachinian a fait une déclaration similaire dimanche après une conversation téléphonique entre Mnatsakanian et le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Mnatsakanian a exhorté Téhéran et Washington à désamorcer leurs tensions. Il a également présenté ses condoléances à son homologue iranien pour la mort de Soleimani.

Erevan n’a pas tardé à exprimer sa grave préoccupation après la frappe américaine de vendredi dernier survenue en Irak, qui a tué le commandant de la force d’élite iranienne Quds ainsi que d’autres responsables militaires iraniens et leurs alliés irakiens. Mais contrairement à la Russie, principal allié de l’Arménie, elle n’a pas condamné explicitement l’assassinat.

Le meurtre de Soleimani a fait naître à Erevan de nouvelles craintes d’un conflit militaire direct entre les États-Unis et l’Iran qui pourrait compliquer davantage les transports et les relations commerciales de l’Arménie avec le monde extérieur. Des diplomates et des responsables militaires d’Arménie ont discuté des conséquences potentielles de la crise lors de réunions d’urgence distinctes vendredi.