Erdogan et Poutine inaugurent un gazoduc alimentant la Turquie et l’Europe en gaz russe

Istanbul, 8 jan 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son

homologue russe Vladimir Poutine ont officiellement inauguré mercredi le

gazoduc TurkStream qui symbolise leur rapprochement et acheminera en Turquie

et en Europe du gaz extrait en Russie.

Lors d’une cérémonie en grande pompe à Istanbul, M. Erdogan a qualifié

l’ouverture de ce gazoduc, qui pourra acheminer chaque année 31,5 milliards de

mètres cube de gaz, d’"événement historique pour les relations turco-russes et

la carte énergétique régionale« . »Le partenariat entre la Russie et la Turquie se renforce dans tous les

domaines malgré les efforts de ceux qui s’y opposent", a déclaré M. Poutine,

selon la traduction de ses propos en turc.

Après leurs discours, les deux chefs d’Etat ont symboliquement ouvert la

vanne du gazoduc, aussi appelé Turkish Stream.

Cette infrastructure, dont la construction a débuté en 2017, symbolise le

spectaculaire rapprochement entre la Turquie et la Russie, après une grave

crise diplomatique en 2015.

Avec ce nouveau gazoduc, la Turquie sécurise l’alimentation de ses grandes

villes énergivores de l’ouest et s’impose un peu plus comme un carrefour

énergétique majeur.

Pour la Russie, il s’agit d’alimenter l’Europe du sud et du sud-est en

contournant l’Ukraine, initialement principal pays de transit du gaz livré à

l’Europe, mais avec laquelle les relations se sont profondément détériorées

depuis l’annexion de la Crimée et le début d’un conflit armé dans l’est

russophone en 2014.

Le gazoduc est formé de deux conduites parallèles longues de quelque 930 km

qui relient Anapa en Russie à Kiyiköy en Turquie (nord-ouest).

TurkStream a déjà commencé la semaine dernière à alimenter la Bulgarie,

frontalière de la Turquie, et est en train d’être prolongé en direction de la

Serbie et de la Hongrie.

L’inauguration du gazoduc intervient au moment où les tensions se

renforcent en Libye et en Syrie, deux pays où Ankara et Moscou ont des

intérêts divergents.

"Avec la Russie, nous n’avons pas laissé nos récentes divergences de points

de vue prendre le dessus sur nos intérêts communs", a souligné M. Erdogan.

