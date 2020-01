Le père Mesrop Parsamyan nouveau recteur de l’Académie de théologie

L’académie de Théologie de Saint-Etchmiadzine est l’une des plus anciennes institutions éducatives arméniennes, héritière de la tradition scolastique fondée par saint Mesrop Machdots au 5e siècle.

Elle accueille aujourd’hui plus d’une centaine de jeunes hommes qui au terme de leurs études pourront entrer en religion et demander l’ordination sacerdotale en tant que prêtre célibataire (apégha / vartabed) ou prêtre marié (amousnatsial kahana).



Depuis le début de cette année, par décision de sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, le père Mesrop Parsamyan, lui-même formé à l’Académie de théologie de Saint-Etchmiadzine, prend la tête de ce prestigieux institut.

Francophone, le père Mesrop a occupé à plusieurs reprises des fonctions de curé paroissial à Genêve, Nice et Marseille où il a été vicaire épiscopal. Il avait auparavant été étudiant à la Faculté de théologie de l’Université Marc Bloch de Strasbourg (Voir sa biographie).

Avec la nomination du père Mesrop, s’ouvre une nouvelle page pour l’Académie de théologie de Saint-Etchmiadzine.



Biographie du RP Mesrop Parsamyan

Recteur de l’Académie de théologie de Saint-Etchmiadzine

1981 : Naissance à Erevan.

1987-1997 : études au séminaire Vazken 1er du lac Sévan.

Décembre 2001 : ordination diaconale à Saint-Echmiadzine.

2002-2003 : poursuite des études à l’Académie de théologie d’Etchmiadzine. Soutenance de son mémoire de maîtrise : « Les acceptions sémantiques des prépositions առ et ի dans l’ouvrage de la guerre de Vardan et des Arméniens de Yéghiché ».

31 août 2003 : Prise de l’habit monastique et ordination sacerdotale (Apégha / Hiéromoine).

2003-2004 : secrétaire et porte-crosse [Kavazanaguir] du Catholicos Karékine II.

2004-2007 : Faculté de théologie de l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Soutenance de son mémoire de maîtrise : « Pour une théologie de la culture. Analyse des thèmes de La lumière de foi et de la figure de la révélation dans l’œuvre La Gloire et la Croix, Apparition, de Hans Urs Von Balthasar (Mention excellent).

2007-2008 : Vice-chancelier du Catholicossat de tous les Arméniens en tant que responsable des relations Eglise-Etat, et directeur adjoint du Centre théologique et arménologique Karékine 1er. Professeur de théologie morale, responsable de la chaire de théologie dogmatique de l’Académie de théologie Kévork IV. La même année, envoi en mission durant trois mois comme recteur de la paroisse de Bruxelles, puis en 2010 à Nice en France durant six mois.

2011 : soutenance de sa thèse de théologie « Etre dieu : les trois degrés pour la divinisation de l’homme, selon l’enseignement de saint Nercès Chnorhali ». Le 27 mars, élévation au degré de « Vartabed » en l’église saint Mesrop à Ochakan.

2011-2013 : Locum-tenens du diocèse de Suisse.

1er Juin 2013 : nomination comme Vicaire du Primat pour le Midi de la France.

1er novembre 2013 : élu Locum-tenens du diocèse de France.

2015 : mission aux États-Unis d’Amérique : Recteur de la paroisse de Belleville dans l’Illinois.

2017 : responsable de la catéchèse et de l’enseignement pour le diocèse de la Côte Est et écclésiaste (sacristain) de la cathédrale Saint Vartan de la ville de New-York. Il collabore activement avec le séminaire saint Nercès Chnorhali du diocèse.

Janvier 2020 : nommé Recteur de l’Académie de Théologie.

Bref historique de l’Académie de théologie de Saint-Etchmiadzine

En 1866, le Catholicos Kévork IV obtient l’autorisation du Tzar Alexandre II de fonder un établissement supérieur d’enseignement. Le patriarche souhaite inscrire son institut dans la lignée des écoles qui se sont succédées au monastère de Saint-Etchmiadzine depuis sa fondation au 4e siècle et susciter des vocations sacerdotales pour renouveler un clergé en nombre insuffisant et souvent peu instruit. L’institut est inauguré le 28 septembre 1874. Son cursus est validé par le ministère impérial de l’enseignement.



Bien que fondé avec l’idée de former un nouveau clergé, l’établissement ne connait pas dans ses premières décennies de vocations religieuses. Il faut attendre 1888 pour voir les premières ordinations sacerdotales, grâce à l’influence bénéfique de l’évêque Maghakia Ormanian invité à depuis Constantinople pour y enseigner la théologie.

Au terme du cycle des études, ses étudiants devaient soutenir un mémoire avant d’entrer dans les ordres ou de poursuivre leurs études dans des universités à l’étranger, essentiellement en Russie (la puissance occupante), en Allemagne, ou en Suisse, dans des universités protestantes. Les universités des pays catholiques n’admettaient alors pas d’étudiants non-catholiques pour y poursuivre des études de théologie.

Pendant plus d’un demi-siècle, l’institut Kévork IV devient une sorte « d’Ecole normale » formant de très nombreux enseignants pour les écoles arméniennes de l’Empire russe et des cadres pour les partis politiques arméniens. Il est ainsi devenu le creuset où se formaient les nouvelles élites laïques arméniennes au 19èmeet 20èmesiècles. Considéré par les autorités tzaristes comme un foyer de contestation et d’agitation nationaliste, l’institut sera frappé par des mesures administratives de fermeture à plusieurs reprises.

Parmi ses étudiants les plus connus figurent les Catholicos Kévork VI, Karékine I Hovsépian de Cilicie, Karékine II (le Catholicos actuel), les linguistes Manoug Apéghian et Hratchia Adjarian, l’historien Nigoghayos Adonts, les écrivains Avédis Aharonian, Axel Pagounts, Lévon Chanth, Ler Gamsar et Avédik Issahakian, Roupen Ter-Minassian, le musicologue Magar Yekmalian, Gomidas Vartabed, Simon Vratsian, le père Yervant Der-Minassian, l’évêque Garabed Der-Mgrdtchian et bien d’autres encore. Nombre d’entre eux ont enseigné dans cet institut après y avoir étudié.

Il est provisoirement fermé en décembre 1917 à la faveur de la Première guerre mondiale et de la Révolution russe. Son bâtiment est confisqué par l’armée impériale comme d’autres possessions du monastère dont la bibliothèque et la résidence catholicossale nouvellement bâtie grâce au mécène Alexandre Mantachian.

Malgré une tentative de réouverture durant la Première République d’Arménie (1918-1920), l’Académie de théologie ne rouvrira ses portes que le 1er novembre 1945 grâce aux efforts du Catholicos Kévork VI Tcheurékdjian, et avec l’autorisation de Staline. Le nombre des étudiants y fera l’objet d’un numerus clausus très strict et l’enseignement sera fermement contrôlé durant toute la période soviétique.

Malgré toutes ses limites, l’institut contribue néanmoins au renouveau de l’Eglise d’Arménie sous l’impulsion du Catholicos Vazken 1er (1955-1994) surnommé " « le Bâtisseur » [Chinarar]. C’est à son initiative que les étudiants du nouveau séminaire peuvent reprendre le chemin des universités européennes après l’entrée de l’Eglise arménienne au Conseil Oecuménique des Eglises en 1962 et l’inauguration d’un nouveau dialogue théologique avec l’Eglise catholique romaine après le Concile de Vatican II.





Le père Mesrop Parsamyan nouveau recteur de l'Académie de théologie

