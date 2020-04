Les communications mobiles deviendront plus abordables pour les abonnés arméniens

Le président de la Commission de régulation des services publics (PSRC) d’Arménie Garegin Baghramyan a déclaré lors d’une conférence de presse que les communications mobiles deviendront plus abordables pour les abonnés d’Arménie et d’Artsakh (Nagorno-Karabakh).

Il a rappelé que le 1er juin 2019, le PSRC avait réduit le montant des paiements pour les communications interopérateurs de 7,4 drams à 5 drams. Depuis le 1er janvier 2020, il a encore abaissé à 4 drams.

Garegin Baghramyan a également déclaré qu’il y aurait des changements dans les prix de l’itinérance entre l’Arménie et l’Artsakh.

Il a déclaré qu’en vertu d’un accord entre l’Arménie et l’Artsakh les prix de l’itinérance entre les deux pays diminueraient tous les six mois jusqu’au 1er janvier 2021.

En conséquence, les prix des appels vers l’Artsakh diminueront de 25% et de 30% d’ici la fin de l’année. Le coût des appels d’Artsakh vers l’Arménie baissera respectivement d’environ 40% et 45%.

Les services d’accès à Internet et de transfert de données deviendront moins chers d’environ 50% et 65% et le coût des SMS sera respectivement moins cher de 65% et 75%.

Le 1er août 2019, les prix des appels sortants fournis par les sociétés Beeline et Ucom sont tombés à 38 drams, contre 45 drams et les prix des appels entrants, à 25 drams, contre 45 drams. Le prix des SMS a chuté à 40 drams contre 60 drams.