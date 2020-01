Beeline Armenia telecom nommée « Marque populaire n ° 1 en Arménie »

La société de télécommunications Veon Armenia (sous le nom de Beeline en Arménie) a été nommée lauréate du prix « Marque populaire N1 en Arménie - 2019 » dans la catégorie Opérateur mobile.

La société a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle avait été sélectionnée par les sondés d’un sondage d’opinion publique réalisé par une organisation non gouvernementale du centre de support client en novembre. Elle indique que sur 1083 personnes embrassées par l’enquête, 44% ont choisi Beeline comme le meilleur opérateur mobile.

« Nous remercions nos abonnés pour leur confiance, leur fidélité et leur grande appréciation. Les commentaires nous motivent toujours à travailler encore plus avec diligence, en offrant de nouveaux services et innovations », a déclaré Andrei Pyatakhin, PDG de Veon Armenia.

À son tour, le chef du Centre de soutien aux consommateurs, Ashot Mirzoyan, a déclaré que le prix avait pour objectif de préserver une transparence maximale et d’être vraiment populaire, car les gagnants des nominations sont choisis directement par les consommateurs.

Le prix de la marque populaire en Arménie est décerné depuis 2013. La nomination de l’opérateur mobile a été introduite en 2018.

Veon Armenia CJSC fait partie du groupe d’entreprises Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde. Il fournit des services de communication fixes et mobiles.