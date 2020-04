L’opérateur télécom Veon Arménie a annoncé la vente de smartphones Huawei Y7

L’opérateur de télécommunications Veon Armenia (commercialisé sous le nom de Beeline en Arménie) a annoncé le lancement de la vente des smartphones Huawei Y7.

La société a déclaré que lors de l’achat de smartphones Huawei Y7, les abonnés recevront le forfait tarifaire Smart 1500 et 10 Go supplémentaires d’Internet ultra-rapide. Un smartphone peut également être acheté par versements auprès d’une banque avec un taux d’intérêt nul et un service de frais pour les 12 premiers mois. Le paiement mensuel est de 4 160 drams.

« Beeline aime dévoiler des surprises intéressantes à ses clients, et cette fois c’est au tour du smartphone Huawei Y7. Le rapport qualité / prix est primordial, ce qui plaira à ceux qui aiment prendre des photos et jouer à des jeux vidéo »Et Internet fourni en plus rendra l’utilisation du smartphone plus agréable", a déclaré Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline in Armenia.

Huawei Y7 fonctionne sur Android 8.2 (Oreo). Il est équipé de 3 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne, ainsi que de la fonction de déverrouillage par le visage d’une personne, de deux caméras principales de 13 MP et 2 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. La capacité de la batterie est de 4000 mAh. Le smartphone est conçu pour utiliser deux cartes SIM et une carte mémoire microSD supplémentaire.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur www.beeline.am, en contactant l’opérateur par chat sur la page Facebook officielle de Beeline Arménie, en appelant le numéro gratuit 0611 ou en visitant le bureau Beeline le plus proche.