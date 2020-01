Pousser les frontières

Un nouveau sport encourageant les populations à adopter un mode de vie plus sain s’est développé en Arménie, traversant les frontières nationales et s’étendant jusqu’en territoire contesté. Dans un contexte de conflit géopolitique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabakh, état de facto indépendant, Street Workout Armenia tente de créer une nouvelle filiale dans cette zone contestée. Leur but : réussir à rassembler plus de personnes pour faire de l’exercice.

