Le gouvernement s’attend à ce qu’il y ait de plus en plus de visiteurs en Arménie

Le nombre de touristes étrangers visitant l’Arménie continuera probablement d’augmenter rapidement dans les années à venir, a prédit mardi un haut responsable du gouvernement.

« Il y a une dynamique à la hausse d’année en année, ce qui signifie que nous aurons également une augmentation des arrivées de touristes cette année », a averti Susanna Safarian, chef du Comité national du tourisme.

« Nous ferons tout pour avoir une croissance annuelle d’au moins 13 à 14% des arrivées de touristes dans les années à venir », a-t-elle expliqué au service arménien de RFE / RL.

L’industrie touristique arménienne s’est déjà considérablement développée au cours de la dernière décennie, grâce à la baisse des coûts du transport aérien et de l’hébergement dans le pays.

Les statistiques officielles montrent que le nombre d’étrangers visitant l’Arménie a augmenté d’environ 9% par an depuis 2012. Il a augmenté de 12% au premier semestre 2019. Les ressortissants russes ont représenté la plupart des arrivées de touristes enregistrées au cours de cette période.

Le gouvernement arménien prévoit que le lancement prochain par deux compagnies aériennes européennes low cost de vols pas chers entre l’Arménie et l’Europe donnera un nouvel élan au secteur du tourisme. Selon Safarian, le gouvernement espère également que davantage d’améliorations routières et d’infrastructures qu’il prévoit en 2020 serviront le même objectif.

Les voyagistes locaux disent avoir entendu l’année dernière moins de plaintes de visiteurs concernant la qualité des routes menant aux monuments et autres attractions touristiques du pays. Ils avertissent cependant que le secteur reste confronté à d’autres problèmes.

« Les touristes se plaignent de la qualité des services non seulement dans les régions mais aussi à Erevan », a dpointé Zaruhi Orbelian de l’Association arménienne des guides de voyage.

Malgré cela, des preuves suggèrent que l’Arménie a attiré un nombre record de touristes en provenance de Russie, d’Europe, des États arabes du Golfe et d’autres pays au cours des dernières fêtes de fin d’année et de Noël.

Les touristes russes ont été particulièrement visibles dans les rues d’Erevan la semaine dernière. Tous ne visitaient pas le pays du Caucase du Sud pour la première fois.

« J’ai aimé la nature et la convivialité des gens », a rapporté une jeune femme. « C’était très agréable. C’est pourquoi mon mari et moi avons décidé de revenir en Arménie pour la nouvelle année. » »Nous ne sommes jamais allés à Erevan auparavant", a quant à lui déclaré un autre touriste russe. « Nous aimons beaucoup ici. Mais nous avons encore du temps et nous allons en voir beaucoup plus. »