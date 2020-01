Le discours de Karekine II à l’occasion du Noël arménien

Le chef suprême de l’Église apostolique arménienne, le catholicos Karekin II, a exhorté les Arméniens à rejeter « une interprétation erronée de la liberté et des droits » et à s’en tenir à leur foi chrétienne alors qu’il célébrait une messe de Noël lundi.

« Chers fidèles, en ce jour de renouvellement de l’âme de la Sainte-Nativité, nous réfléchissons également avec regret que, au milieu des développements divers et contradictoires de la vie moderne, dans les courants de sécularisation et de conformité… le message de la Naissance du Christ est souvent perdu », a regretté Garegin dans une homélie lue à la cathédrale (...)