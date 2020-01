Le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan a rendu visite aux soldats du front

Tigran Avinyan le vice-Premier ministre d’Arménie s’est rendu au front en Arménie auprès des soldats à la frontière arméno-azérie.

« A l’occasion de la Sainte Nativité le 6 janvier en compagnie du commandant Artak Boudaghyan et de Hounan Poghosyan le préfet de la région de Siyunik nous avons visité au front les forces arméniennes de la base N. Je félicite les officiers et soldats de l’Armée arménienne à l’occasion des fêtes du Nouvel An et de la Sainte Nativité et je les remercie ainsi que leurs familles pour défendre la paix et la sécurité de notre pays » a écrit Tigran Avinyan sur sa page facebook en publiant quelques photos de cette visite au front.

Krikor Amirzayan