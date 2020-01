Pachinian : « En 2020, le PIB par habitant de l’Arménie sera le plus élevé du Caucase du Sud »

Le PIB par habitant de l’Arménie devrait dépasser cette année celui de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, selon le Fonds monétaire international.

Dans ses plus récentes perspectives de l’économie mondiale, le FMI prévoyait un PIB par habitant de 4760 dollars pour l’Arménie en 2020, contre 4720 dollars pour l’Azerbaïdjan riche en pétrole et 4630 dollars pour la Géorgie.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a fait la même prédiction lors de son discours au Parlement arménien en décembre.

Pachinian a saisi les projections du FMI dans un commentaire Facebook publié lundi. « Sur la base des résultats de 2019, nous avons dépassé la Géorgie [en termes de PIB par habitant »], a-t-il écrit. « En 2020, nous dépasserons également l’Azerbaïdjan et deviendrons le premier pays du Caucase du Sud. »

L’économie arménienne a connu une forte croissance depuis 2017 après des années de croissance atone qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008-2009. Selon les données du gouvernement, la croissance économique a atteint 7,5% en 2017, mais a ralenti à 5,2% en 2018, ce qui a entraîné un changement radical de régime dans le pays. Il devrait s’accélérer pour atteindre au moins 7% en 2019, se traduisant par un PIB par habitant de 4530 $.

Vahagn Khachatrian, un économiste basé à Erevan, a déclaré que cette croissance était l’une des raisons pour lesquelles le PIB de l’Arménie correspond désormais à peu près à celui de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie par habitant.

Khachatrian a également fait valoir que contrairement aux monnaies nationales de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, le dram arménien a évité une dévaluation majeure depuis l’effondrement des prix internationaux du pétrole qui a commencé fin 2014.

Le PIB par habitant de l’Azerbaïdjan est ainsi passé de près de 8 000 dollars en 2014 à un peu moins de 4 000 dollars en 2016 pour cette raison.

Début 2018, la Banque mondiale a fait passer le statut de l’Arménie d’un pays à « revenu intermédiaire inférieur » à un pays à « revenu intermédiaire supérieur ». Le taux de pauvreté officiel dans le pays est passé de 29,4% en 2016 à 23,5% en 2018.

Le PIB par habitant de l’Arménie devrait dépasser non seulement celui des deux autres États du Caucase du Sud, mais aussi celui de six autres anciennes républiques soviétiques plus pauvres, dont l’Ukraine. Mais il restera bien en deçà des niveaux de revenu des trois États baltes, la Russie et le Kazakhstan.